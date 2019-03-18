المشدد 12 سنة وغرامة 6 آلاف جنيه للمتهمين بالاتجار بمخدرات وأسلحة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة وغرامة 5 آلاف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن تهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه لكل منهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفس رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد على، عبد السلام محمد"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.