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المشدد 10 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالإكراه بالمطرية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:56 م
المشدد 10 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالإكراه بالمطرية محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين بالشروع فى سرقة مواطن بالمطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبو العلا.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "محمد محمود" و"محمد أحمد"، تهمة الشروع فى سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "على إسماعيل" بطريق الإكراه، بعد أن قاما باستيقافه ليلا بالطريق العام وأشهر الأول فى وجهه سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على المنقولات بتلك الطريقة، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 

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