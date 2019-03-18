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المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الإثنين، 18 مارس 2019 09:29 ص
المرور يضبط 11 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد  11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


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