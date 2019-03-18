المرور: الرادار التقط 1473 مخالفة سرعة زائدة لسيارات فى 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1473 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

و تشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.