وقال الكرملين، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " - إن بوتين سيشارك في حفل إطلاق محطة "بالاكلافسكايا" في مدينة سيفاستوبول، وعبر دائرة فيديو مغلقة

سيشارك في حفل إطلاق محطة تافريتشيسكايا"، بالإضافة إلى المحطة الفرعية "بورت" في شبه جزيرة "تامان".

وأضاف البيان أن بوتين سيتفقد المجمع التذكاري "مالاخاف كورجان" لآثار الدفاع عن مدينة "سيفاستوبول".