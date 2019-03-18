القصة الحقيقية وراء فيديو رقص ممرض برضيعة داخل الحضانة عقب ولادتها

كتب هيثم سلامة

فى واقعة تكشف سهولة فبركة الأحداث، وإلصاق الجرائم والمخالفات بغير مرتكبيها، جاء فيديو انتشر لشاب، قيل أنه يعمل ممرضا بإحدى المستشفيات، أثناء رقصه بطفلة عقب ولادتها، داخل الحضانة.



ودون التحقق من حقيقة الشخص الذي يظهر في الفيديو، ألصق رواد السوشيال ميديا، الاتهامات لشاب، زعموا أنه يعمل ممرضا بالمستشفى، وقالوا إنه بلغ الحد الأقصى من الاستهتار، أن يرقص بطفل عقب ولادته، غير أن للحقيقة وجه آخر، اكتشفناه بالبحث عن حقيقة الفيديو، والملابسات التي حملها الأمر.

بالبحث تبين أن أسرة الشاب الذى ظهر فى الفيديو، أكدت أنه ليس مُمرضا ولكن الطفلة ابنة خاله، وقام بالاحتفال دون تعريض حياتها للخطر، وارتدى ذلك الزى وفقا لتوجيهات الأطباء لمنع العدوى عند دخول غرفة الحضانة.





وأشارت أسرة الشاب، إلى أن الفيديو قديم جدا، والتقط منذ تسعة أشهر، وأضيف إليه الموسيقى من خلال برامج المونتاج.





اللافت للنظر، وما أثار الغضب هو اعتماد الشاب في نشر الفيديو على تطبيق تيك توك، الذى يتضمن نشر فيديوهات ولقطات غريبة، لإثارة الرأى العام ضد المستهدف فى الفيديو، أو الصور التي تنشر، ما يعكس حالة الزيف الواسعة التى يعيشها مجتمع السوشيال ميديا، والتى من الممكن وبكل سهولة أن تغتال سمعة الأشخاص، وتنال من حياتهم الخاصة.



