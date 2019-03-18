القابضة الكيماوية تعرض نقل تبعية مدينة سكنية ومحطة مياه لمحافظة البحيرة

كتب عبد الحليم سالم

كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة عرضت على محافظة البحيرة نقل ملكية وتبعية مدينة سكنية ومحطة مياه تخص شركة مواد الصباغة، تحت التصفية بمنطقة انطونيادس بكفر الدوار.

وأضاف الرشيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرض نقل الملكية بهدف أولا الانتهاء من تصفية الشركة، بجانب قيام المحافظة بتوفير خدمات لسكان المدينة، خاصة فى مجال مياه الشرب نظرا لتهالك محطة مياه الشرب.



قرار التصفية من عام 2009

وأشار وليد الرشيد، أن الشركة تم تصفيتها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية قى 13 إبريل عام 2009، ومنذ ذلك التاريخ والتصفية متوقفة على نقل تبعية المدينة التى يسكنها نحو 600 أسرة وكانت مخصصة للعاملين فى الشركة.

ولفت الرشيد أن القابضة الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى أعدت ملفا كاملا، وتم إرساله لكافة الجهات المعنية للمساهمة فى نقل تبعية المدنية ومحطة المياه لمحافظة البحيرة لاستكمال تصفية الشركة العالقة منذ 10 سنوات كهدف أساسى، وخدمة أهالى المدينة من قبل المحافظة، ولا سيما أن محطة مياه الشرب متهالكة، وتحتاج إلى صيانة دورية، وتكاليف كبيرة والشركة تم تصفيتها.