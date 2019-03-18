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القابضة الكيماوية تبدأ عقد الجمعيات العمومية لـ18 شركة تابعة

الإثنين، 18 مارس 2019 02:00 ص
القابضة الكيماوية تبدأ عقد الجمعيات العمومية لـ18 شركة تابعة عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم
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ينطلق اليوم الاثنين قطار الجمعيات العادية، وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور وليد محمد الرشيد، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات، وذلك لمناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالى 2019-2020.

حيث تعقد اليوم الاثنين، الجمعية العامة لشركتى صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل والنصر للأجهزة الكهربائية نيازا.

كما تنطلق غدا جمعيتا النصر للملاحات والمكس للملاحات، فيما تعقد يوم الخميس جمعيتا شركتى سيناء للمنجنيز والمصرية للمواسير سيجوارت، ويوم الأحد 24 مارس تعقد جمعية شركات النقل والهندسة، ومطابع محرم الصناعية والمصرية للأحذية باتا.

فيما تعقد جمعيات النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وناروبين، يوم الثلاثاء 26 مارس، ويوم الأربعاء 27 مارس، تعقد جمعيات راكتا للورق، ومصر لصناعة الكيماويات يليها يوم الخميس عقد جمعيتى المحاريث والهندسة والصناعات الكيماوية كيما.

وتختتم الجمعيات يوم الاثنين 1 أبريل المقبل بعقد جمعية القومية للأسمنت تحت التصفية لإقرار صرف التعويضات، والشركة الشرقية للدخان لتغيير الشركة من قانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام لقانون الشركات بعد طرح 4.5% من أسهم الشركة فى البورصة مؤخرا.


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