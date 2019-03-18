video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفالح: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة إمدادات النفط

الإثنين، 18 مارس 2019 09:17 ص
الفالح: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة إمدادات النفط وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الطاقة السعودى اليوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع فى أبريل، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات.

وقال خالد الفالح للصحفيين فى باكو عاصمة أذربيجان "لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق"، مضيفا أنه ليست هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج حتى يونيو.

وأضاف أنه طالما ترتفع مستويات المخزونات، ستظل السياسة كما هى وإن التحالف لن يغير المسار حتى يكون هناك انخفاض فى المخزونات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خوان جوايدو يعلن استحواذه على فرع شركة النفط الفنزويلية فى واشنطن

وزير الطاقة السعودي: مخزونات النفط تزيد رغم عقوبات إيران وفنزويلا

السعودية

الولايات المتحدة

خالد الفالح

الأوبك

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة