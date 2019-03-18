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الطيران البريطانى يحظر شرب المشروبات الكحولية معفاة الرسوم خلال الرحلة

الإثنين، 18 مارس 2019 12:24 م
الطيران البريطانى يحظر شرب المشروبات الكحولية معفاة الرسوم خلال الرحلة الطيران البريطانى
كتبت: إنجى مجدى
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كشفت صحيفة التايمز أن شركات الطيران البريطانية حظرت على الركاب شرب الخمور والمشروبات الكحولية المعفاة من الرسوم، على متن الطائرات بسبب مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطيران.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، بحسب موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن تم إدخال قواعد تقضى بوضع جميع المشروبات الكحولية المعفاة من الرسوم الجمركية، التى يشتريها الركاب من المنطقة الحرة، فى أكياس مغلقة لمنع المسافرين من فتح الزجاجات لحين هبوط الطائرة.

ويتم استخدام هذا النظام من قبل World Duty Free، المزود الوحيد للمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية فى معظم المطارات الكبيرة فى بريطانيا، بما فى ذلك مطارات هيثرو ومانشستر وجاتويك.

وتتطلب القواعد وضع جميع أشكال البيرة والنبيذ والمشروبات، بغض النظر عن حجم الزجاجة، فى أكياس بلاستيكية محكمة الغلق تحمل العلامة "لا تفتح مشتريات المشروبات الكحولية حتى وجهتك النهائية"، وسيحتاج الركاب إلى مقص أو سكاكين للفتح، وهى أدوات محظورة على متن الطائرات كإجراء أمنى.

 

 


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مطار هيثرو

لندن




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