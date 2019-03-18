الصحة: فحص 5 ملايين تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 5 مليون طالب وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة يوم 16 فبراير 2019 والمرحلة الثانية في السادس من الشهر الجارى.

وكشفت وزيرة الصحة و السكان أنه تم فحص حوالى 885 ألف و 154 طالب منذ إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى11 محافظة هي القاهرة و السويس و الاسماعيلية و المنوفية و كفر الشيخ و بني سويف وسوهاج و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر و شمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 4 مليون و 122 ألف و 428 طالب فى 11 محافظة وهى " الجيزة و الفيوم و البحيرة و الاسكندرية و قنا و أسيوط و القليوبية و دمياط و بورسعيد و مطروح و جنوب سيناء".

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثانية كانت القاهرة ثم سوهاج ثم أسوان، حيث تم فحص 283 ألف و 809 طالب بالقاهرة، و 156 ألف و 827 طالب بسوهاج، و90 ألف و 604 طالب بأسوان، و 20 ألف و 345 طالب بالسويس، و 52 ألف 960 طالب بالاسماعيلية، و 64 ألف و 704 طالب بالمنوفية، و ٥٥ ألف طالب بكفر الشيخ و ٥٣ ألف و ٧٨٥ طالب ببني سويف و 65 ألف و 47 طالب بالأقصر و 19 ألف و ٧٢٧ طالب بالبحر الأحمر و ٢٢ ألف و ٦٠٦ طالب بشمال سيناء.

وأكد مجاهد، أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحي" بالمجان.