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"الصحة" تؤكد إدخال 30 سيارة جديدة الخدمة للتبرع بالدم خلال عام

الإثنين، 18 مارس 2019 03:30 ص
"الصحة" تؤكد إدخال 30 سيارة جديدة الخدمة للتبرع بالدم خلال عام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة نهاد مسعد، رئيس بنك الدم القومى بوزارة الصحة، أنه سيتم إدخال 30 سيارة جديدة خلال عام إلى الخدمة بتقنيات عالية لجمع الدم من المتبرعين.

 

وقالت الدكتورة منال مسعد، رئيس بنك الدم القومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السيارات سيكون عليها فرق مدربة على جمع الدم، مؤكدة أن جميع الأدوات التى تستخدم فى التبرع جميعها معقم وتستعمل مع المواطن لأول مرة.

 

وأضافت الدكتورة منال مسعد، أن بنوك الدم القومية تعمل بأعلى معايير فى جمع الدم مضيفة ان هناك عمليات تطوير مستمرة للمعامل كما يتم تدريب جميع العاملين على التعامل فى كافة المواقف الحياتية.


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