الشرطة الماليزية تلقى القبض على 13 شخصا للاشتباه فى تورطهم مع جماعات إرهابية

كوالالمبور(أ ش أ)

ألقت الشرطة الماليزية القبض على 13 شخصًا للاشتباه فى التورط مع الجماعات الإرهابية وذلك خلال عمليات وحملات أمنية أجريت على مدى يومين.

صرح بذلك المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزى هارون، اليوم الاثنين، وقال - فى تصريحه الذى نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "إن وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة فرع ولاية صباح ووحدة الكوماندوس "69" نجحت فى اعتقال 12 شخصًا بينهم امراة ورجل ماليزي"، موضحًا أنهم أعضاء فى الجماعات الإرهابية مثل جماعة أبو سياف وجماعة ماؤوتى، وقوة سولو الملكية.

وأضاف المسئول الأمنى " هناك بعض من المشتبه بهم وفروا الحماية لعناصر الإرهابيين الأجانب الذين يختبئون فى ولاية صباح الماليزية، و أن الشرطة اعتقلت أيضا 10 مواطنين فلبينيين لا يحملون وثائق سفر صالحة وتم تسليمهم إلى إدارة الهجرة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.