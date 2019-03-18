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الإثنين، 18 مارس 2019 02:07 م
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السيطرة على حريق بخط 6 للغاز الطبيعى بطريق السخنة – القطامية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:53 م
السيطرة على حريق بخط 6 للغاز الطبيعى بطريق السخنة – القطامية حريق خط غاز " ارشيفية "
كتبت : مروة الغول
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صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس،) أنه تم السيطرة على الاشتعال الذى نشب في خط 6 للغاز الطبيعى، والمغذى لمصنع أسمنت القطامية نتيجة اصطدام لودر أثناء العمل على تأهيل طريق السخنة – القطامية الموازى لخط الغاز، مما أدى إلى كسر الخط .

 

 وأضاف المصدر، أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات للسيطرة على الاشتعال وقامت فرق العمل بعزل الخط وبلف التغذية وتم اخماد الاشتعال تماماً ، مؤكداً أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

 

وكانت  النيران  قد اشتعلت اليوم الإثنين، بأحد خطوط الغاز بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس أثر اصطدام لودر بالطريق مع خط الغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات.

وانتقل إلي موقع الحادث عدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات إطفاء تابعة لشركات بخليج السويس من اجل المشاركة في اخماد الحريق.

 


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