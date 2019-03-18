الرئيسية أخبار عاجلة السيسي يصطحب مجموعة من شباب الملتقى العربى الإفريقى فى جولة بمعبد فيله الإثنين، 18 مارس 2019 12:55 م الرئيس السيسى كتب سمير حسنى إضافة تعليق أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة صباح اليوم، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس يتفقد القطاع المصرفي على هامش ملتقى الشباب العربى الأفريقى السيسي فيله اسوان ملتقى الشباب العربى الافريقى معبد فيلة رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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