السيسي يصطحب مجموعة من شباب الملتقى العربى الإفريقى فى جولة بمعبد فيله

كتب سمير حسنى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة صباح اليوم، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل.