السفيرة منى عمر: ملتقى الشباب بأسوان يعزز القوة الناعمة لمصر عربيا و أفريقيا

(أ ش أ)

أكدت السفيرة منى عمر مساعد ويز الخارحية الأسبق للشئون الأفريقية أن الملتقى العربى الافريقى بأسوان يمثل أهمية كبيرة لمصر حيث ساعد على تعزيز القوة الناعمة لمصر فى المنطقتين الأفريقية و العربية التى تنتمى اليهم مصر بشكل خاص .

وقالت السفيرة منى عمر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الاثتين، إن الملتقى أبرز الانتماء العربى والأفريقى لمصر، وكان اول فعالية تتم بهذا المستوى عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى و هو ما يؤكد ان مصر جادة فى عملية تحقيق التنمية ودفع هذه القارة الافريقية الى الأمام خلال فترة رئاستها لها.

ووصفت السفيرة منى عمر - عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان "بالانجاز الكبير المبهر" نظرا لأنه جمع ما بين الإنجازات فى المجال السياسى والاقتصادى والثقافى والفنى.

وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن ملتقى الشباب العربى الافريقى بأسوان " انجاز مبهر وفريد من نوعه" نظرا لانه جمع ما بين المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، موضحة انه كان هناك احداث ثقافية تقام على مستوى القارة الا انه لأول مرة يعقد منتدى بهذا الشكل يجمع بين كل هذه العناصر .

واشارت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية خاصة للشباب الذين يمثلون 60% من سكان القارة وبالتالى فهم لديهم رؤية مستقبلية يبنى عليها بالنسبة للتواجد المصرى وقوة مصر فى هذه الفترة القادمة فى القارة الافريقية.

ورأت السفيرة منى عمر أن هؤلاء الشباب سيعودون الى بلادهم ومعهم ارتباط معنوى على الأقل بما شاهدوه بمصر وبما لاقوه من اهتمام و ترحاب واستقبال ومعاملة جيدة مما سيكون له اثر بالتأكيد فى نفوسهم، فمنهم من سيستطيع الوصول لصناع القرار فى دولته و سيكون له انعكاس على القرارات التى ستتخذها بلاده فيما بعد بالنسبة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر.

وأضافت - فى ختام تصريحاتها ل أ ش أ- أن ملتقى أسوان ساعد كذلك الشباب الافريقى فى التعرف على ثقافات الدول الاخرى وخاصة ثقافات الدول العربية التى كانت بعيدة عنهم وكانوا ينظروا اليهم على انها ثقافات لدول لا تمت اليهم بصلة، وكذلك بالنسبة لشباب الدول العربية حيث قدم الملتقى لهم استعراضا لثقافات الدول الافريقية و زودهم بالادوات التى يستندوا اليها لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة وهو من الاهداف الهامة التى تساعد على التنمية فى بلدانهم .