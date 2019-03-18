الزراعة تستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولى للزيتون بمشاركة 47 دولة

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستضافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون، في ابريل المقبل، والذي يترأسه حالياً الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال وزير الزراعة أن الدورة الحالية والتي تسلمت مصر رئاستها خلال الاحتفالية التي عُقدت في العاصمة الاسبانية مدريد نهاية نوفمبر الماضي، تشهد الذكرى الـ60 لتأسيس المجلس الدولي للزيتون، مؤكدا ان تلك الاجتماعات، تمثل واحدا من الأحداث الدولية الهامة، حيث من المقرر ان يشارك فيها ممثلين من 47 دولة منتجة للزيتون على مستوى العالم، فضلاً عن عدد كبير من الباحثين والخبراء والمنتجين، لافتاً الى ان هذا المجلس يضم في عضويته الدول المسئولة عن 98% من إنتاج الزيتون في العالم.

وأشار وزير الزراعة الى أن المجلس يساعد في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مشاريع الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا، لافتاً الى انه معني أيضاً بوضع الشروط والمعايير المختلفة لتصنيف الزيتون والزيت الناتج منه.

وأوضح ان المجلس الدولي للزيتون يدعم الكثير من المشاريع في الدول الأعضاء مالياً وفنياً، لافتاً الى ان عضوية المجلس تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير للزيتون بين الدول الأعضاء.

من جهته قال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، ان اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تستضيفها وتترأسها مصر في ابريل المقبل، سيتصدرها اقامة ندوة عالمية حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، بمشاركة وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة، ويحضرها عدد كبير من كبار المستثمرين والعاملين في مجال صناعات الزيتون المتكاملة من ايطاليا، وأسبانيا والبرتغال، بالإضافة الي العديد من المستثمرين من مصر والدول العربية، وكذلك عدد من المؤسسات الدولية المانحة للتسهيلات للمشروعات العملاقة، وشركة الريف المصري الجديد، ومشروع مستقبل مصر، كما أضاف انه من المقرر ايضاً عقد دورة تدريبية حول "زيتون المائدة"، بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين وبحضور متدربين من داخل مصر ومن مختلف دول العالم المشاركة في الاجتماع.