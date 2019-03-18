الرئيس النمساوى يدعو الاتحاد الاوروبى إلى مقاومة سياسات ترامب

فيينا (أ ش أ)

دعا الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين إلى مزيد من المقاومة من الاتحاد الأوروبى ضد سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وشدد فان دير بيلين فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين على ضرورة معارضة الاتحاد الأوروبى لسياسة الرئيس الأمريكى . مشيرا الى أنه لا يتعين على الأوروبيين أن يرقصوا عند يطلق ترامب الصافرة.

وأشار الرئيس النمساوى تحديدا الى الصفقة النووية مع إيران والتى أبرمتها واشنطن ثم عادت وألغتها بلا سبب مقنع ومنعت الشركات الأوروبية من التعامل مع إيران تحت تهديد العقوبات الجسيمة . معتبرا أن الأمر يمثل تجاوزا فى السياسات الأمريكية.

وأكد أهمية الحفاظ على الاتحاد الأوروبى قويا وموحدا وزيادة التركيز على التنمية فى دول شرق أوروبا لعدم خلق فجوة بين الدول الأعضاء فى الاتحاد وتعزيز الانتماء له .