وأكدت الرئاسة الفلسطينية-في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، امس الأحد- أن القرار الإسرائيلي باطل وغير شرعي، وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على ان "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي".

وحملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الاسرائيلي الخطير، وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك، الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءا أصيلا منه.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قد أصدرت اليوم قرارا بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوما للرد.