وقال الجيش المالي إن الطيران العسكري يحلق فوق القرية، وهناك تعزيزات تتحرك على الأرض، مؤكدا أن قواته استعادت السيطرة على الثكنة العسكرية التي سيطر عليها المسلحون لقرابة الساعة.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية عن الجيش قوله إنه ما زال يعمل على تقييم الوضع لمعرفة حصيلة الهجوم، موضحا أن كل المعلومات سيتم الكشف عنها لاحقاً.

وأكد أن المعارك أسفرت عن خسائر في الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء المالية إن مسلحين يستقلون سيارات دفع رباعي هاجموا معسكر "ديورا" العسكري، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصًا والتسبب في أضرار مادية واسعة النطاق.