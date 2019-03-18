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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أبو الغيط

الإثنين، 18 مارس 2019 04:00 ص
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أبو الغيط الدبلوماسى أحمد أبو الغيط
وائل ربيعى
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تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسى أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام"، الذى تقيمه دار نشر الجامعة اليوم الاثنين بالقاعة الشرقية بالتحرير.

 ويتطرق أبو الغيط من خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التى أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب فى تاريخ الشرق الأوسط.

أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016. شغل أبو الغيط سابقًا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. تم تعيينه وزيراً للخارجية المصرية عام 2004، وهو المنصب الذى شغله حتى عام 2011.

 

 


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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أبو الغيط

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