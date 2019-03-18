"التنمية المحلية" تنتهى من تدريب 64 من العاملين ضمن دورة "قادة المستقبل"

كتب على عبد الرحمن

أنهت وزارة التنمية المحلية، من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة التنمية المحلية، بتخريج الدفعة الجديدة من برنامج قادة المستقبل، بمركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنميـة وصقل مهـارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل.

كما أكد شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.