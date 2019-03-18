"التعليم": جار فحص تظلمات مسابقة العقود المؤقتة والرد على المتظلمين

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه جار فحص تظلمات المتضررين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وسيتم الرد على المتقدمين خلال أيام وتحديدا الأسبوع الجارى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه فى حالة ما إذا ثبت للمتقدم حق سوف يحدد له موعد للاختبار الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن عدد التظلمات وصلت إلى 3939 تظلما، وأن الامتحان كان فى التخصص، ورسب 36% فى الامتحان، كما اجتاز الامتحان بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة 46 ألفا و940 متقدم بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسبا وراسبة.