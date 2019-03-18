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التعليم تؤكد: التحقيق فى واقعة تعدى أخصائى على طلاب بمدرسة فى الدقهلية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:59 م
التعليم تؤكد: التحقيق فى واقعة تعدى أخصائى على طلاب بمدرسة فى الدقهلية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدير إدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، والشئون القانونية يحقق فى واقعة طلب ولى أمر الطالب "مصطفى السيد سلام" المقيم فى مركز "أجا" محافظة الدقهلية التدخل لإنقاذ طلاب مدرسة ميت العامل الثانوية المشتركة مركز أجا من الضرب.
 
وأوضح أولياء الأمور أن الأخصائى الاجتماعى يضربهم بعصا الحيوانات والسب والإهانة للطلاب، وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لإنقاذ الطلاب قبل حدوث إصابات بالغة تضر بهم وبصحتهم النفسية والجسدية.
 
وشددت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور إذا تثبتت صحة الواقعة، وسيتم العرض على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
 

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