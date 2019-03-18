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التخطيط تشارك فى مؤتمر بالسعودية عن"التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030"

الإثنين، 18 مارس 2019 10:11 ص
التخطيط تشارك فى مؤتمر بالسعودية عن"التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب – محمد عطية
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تشارك اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" بالمملكة العربية السعودية والمنعقد خلال الفترة من 18 حتي 20 من مارس الجاري.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة، اليوم، أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالسعودية، وذلك بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.

 

ويتضمن المؤتمر تقديم (19) ورقة علمية وورقة عمل، وعقد ورشتي عمل، الأولى بعنوان: «مؤشرات الأداء الرئيسية»، والثانية تدور حول «التخصيص في المملكة: الفرص والتحديات», إلى جانب عقد 3 حلقات نقاش، الأولى بعنوان: «دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030»، والثانية تناقش «قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030»، والثالثة تتناول «الأمن السيبراني: الواقع والتحديات".

 


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السعودية

رؤية المملكة 2030

التنمية الادارية




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