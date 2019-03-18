الاستعانة بخبرات شركة مصر للصوت والضوء فى دولة صربيا

كتب عبد الحليم سالم

بمساندة السفارة المصرية بصربيا والسفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد، التقى سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية داكرو بولافيتش عمدة مدينة نيش ثانى أكبر مدينة بجنوب صربيا، لتبادل الخبرات فى المجال الثقافى والسياحى مع مدينة نيش، وتنفيذ عرض للصوت والضوء بموقع مديانا الأثرى بخبرات الشركة فى هذا المجال.

وصرح سامح سعد فى بيان مساء اليوم، أنه تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة سيتم تقديم خبرات الشركة المتراكمة والاستعانة فى تقديم أحدث التقنيات التكنولوجية والجوانب الفنية فى تنفيذ عرض صوت وضوء بموقع مديانا وتنفيذ بعض مشروعات الإضاءة فى الكثير من المبانى التاريخية غير المضاءة هناك كالقلعة التاريخية والمسجد العثمانى والعمل على إبرازها بأساليب الإضاءة الحديثة المستخدمة من قبل الشركة.

ويعتبر موقع مديانا موقع أثرى مهم يعود إلى أواخر العصر الرومانى، ويقع فى الضاحية الشرقية لمدينة نيش الصربية. ويتميز بالبناء الدقيق ذات الأعمدة الرخامية ويضم العديد من الاثار الرومانية كبرج الماء والكنيستين والصومعة ويعود تاريخ الإقامة إلى عهد قسطنطين العظيم من 306م إلى 337م. فعلى الرغم من أنه يمكن العثور على الكثير من القطع الأثرية الرومانية فى جميع أنحاء منطقة نيش الحالية، إلا أن مديانا تحظى بالجزء الأكثر وجود للاثار ويذكر انه تمت إضافة موقع مديانا إلى قائمة المواقع الأثرية ذات الأهمية الكبيرة فى جمهورية صربيا.

وأضاف سعد أنه قد طلب المتحف الوطنى بصربيا إذاعة عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة (الهرم – أبو سمبل – الكرنك – فيلة – ادفو) على القنوات الصربية الرسمية، وذلك فى إطار احتفالات دولة صربيا بافتتاح مهرجان الفيلم الأثرى وإذ يتم الآن دراسة إمكانية ذلك من عدمه.

وقد عبر عمدة مدينة نيش عن أهمية هذا اللقاء فى نقل خبرات مصر فى مجال الصوت والضوء والإضاءة ليس هذا فقط بل فى نقل خبراتهم فى التسويق للأماكن الأثرية الصربية للعالم.

وقد تبادل سامح سعد مع الجانب الصربى الهدايا التذكارية، تمت تغطية اللقاء إعلاميا من خلال التليفزيون الصربى الرسمى على مدار يومى اللقاء.