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الإثنين، 18 مارس 2019 02:43 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

الإثنين، 18 مارس 2019 01:19 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.
وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة جنين، و2 من كل من محافظة بيت لحم، ونابلس. 
فى سياق آخر، أفاد شهود عيان بأن سلطات الاحتلال حولت الشاب فارس عويسات من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة إلى المستشفى، بعد تردي وضعه الصحي، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله فجر أمس، علما أنه يعاني من مشاكل صحية في القلب.
من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بئر لتجميع المياه في خربة "أم نير" شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال هدمت بئرا لتجمع المياه في خربة أم نير، المحاذية لمستوطنة "سوسيا" بحجة عدم الترخيص.
يذكر أن الأهالي في منطقة مسافر يطا يتعرضون لانتهاكات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف التضييق عليهم وحملهم على الرحيل عن أراضيهم وتركها لصالح الاستيطان.


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