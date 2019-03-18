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الإمارات الأولى عالميا فى الأمن.. وتتفوق على سويسرا وكندا والنرويج

الإثنين، 18 مارس 2019 03:05 ص
الإمارات الأولى عالميا فى الأمن.. وتتفوق على سويسرا وكندا والنرويج برج خليفة
كتب هيثم سلامة
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احتلت دولة الإمارات المركز الأول حول العالم  فى مؤشر الشعور بالأمن العام الماضى 2018 بالمقارنة مع دول آخرى تفوقت  خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب انخفاض مؤشرات جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقات وفقا لدراسة أعدها معهد جالوب العالمى.

يرجع ذلك إلى انخفاض معدل الجرائم المقلقة عن العام الماضى، حيث بلغت 49 لكل 100 ألف مقايل 67 فى عام 2017، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الوفيات عن الحوادث المرورية، حيث سجلت 3.83 وفاة لكل 100 ألف بانخفاض عن عام 2017  والذى سجل 4.53 حالة وفاة، وبذلك تفوق عن العديد من الدول  مثل سنغافورة والنرويج وسويسرا وكندا وهونج كونج .

يذكر أن دولة الإمارات قد احتلت المركز الرابع عالميا خلال عام 2017، من حيث قائمة الدول الأقل فى جرائم القتل العمد، لتواصل التقدم فى العديد إلى المؤشرات الآخرى مثل جرائم الخطف والاغتصاب وذلك يرجع إلى استخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الوجود الأمنى وامتلاك الكوادر البشرية المدربة والفنية فى مجال البحث الجنائى.  

 

 

 


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