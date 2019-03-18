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خلال الموسم الزراعى الماضى..

الإحصاء: ارتفاع الكميات المتاحة من القطن الشعر لـ 350.2 ألف بزيادة 45.8%

الإثنين، 18 مارس 2019 10:05 ص
الإحصاء: ارتفاع الكميات المتاحة من القطن الشعر لـ 350.2 ألف بزيادة 45.8% القطن المصرى- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجــهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامــة والإحصــاء، ارتفاع الكميات المتاحة والموجود الفعلى من القطن الشعر إلى 350.2 ألف قنطـار مترى خلال الموسم الزراعى الماضى المنتهى فى 31 أغســطس 2018، وذلك مقابل 240.2 ألـــف قنطـــار متـــرى بنهاية الموسم الزراعى السابق له المنتهى فى 31 أغسطس 2017، بنسبة زيادة قـــدرها 45.8%.

 

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، أن سبب الزيادة فى الموجود الفعلى للقطن الشعر، ترجع إلى ارتفاع كمية الأقطــــان المحلوجة خلال الموسم، لافتا فى بيانه الصادر حول النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر خلال الموسم الزراعى المنتهى، إلى كـــميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط التيلة، والتى بلغت 312.6 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 89.3 %.

 

وأضاف البيان، أن صنف جيزة 86، يعد أكثر الأصناف الموجودة، حيث بلغت كميته 164.5 ألف قنطــار متـرى بنسبة قدرها 47%  من إجمالى  الموجود الفعلى من القطن الشعر بنهاية الموسم الزراعى فى 31 أغسطس  2018، كما أشار البيان الإحصائى إلى أن محافظة الغربية سجلت أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، بكميات بلغت 92.5 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 26.4%.

 

تلاها محافظة البحيرة، بكميات 53.1 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 15.2%، من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر، أما الرتب العالية الجودة، فسجل النوع (جود) أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر، بكميات بلغت 9, 202 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 57.9%، يليه النوع (جود/فج) بكميات 146.9 ألف  قنطار مترى وبنسبة قدرها 41.9% من إجمالى القطن الموجود.

 

وأظهر جهاز الإحصاء فى بيانه، أن إجمــالى الموجــود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة، بلغ  69.5 ألـف  قنطــــار مترى بنهاية الموسم الزراعى الماضى فى 31 أغسطــس 2018، مقابل 68.9 ألف قنطـــار مترى بنهاية الموسم الزراعى السابق له فى 31 أغسطس 2017، بنسبة زيادة قدرها 0.8%.


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