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الأم المثالية فى بنى سويف: لدى 3 أولاد حاصلين على الماجستير

الإثنين، 18 مارس 2019 12:59 م
الأم المثالية فى بنى سويف: لدى 3 أولاد حاصلين على الماجستير الأم المثالية فى بنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى
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قالت هويدا سيد أحمد 53 سنة والحاصلة على لقب الأم المثالية لمحافظة بنى سويف عام  2019، إنها فخورة بذلك الاختيار.

وأضافت هويدا لـ"اليوم السابع"، أن لديها 3 أولاد، الأكبر نصر محمد عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، ووفاء مفتش تموين، وعبير حاصلة على ليسانس شريعة وقانون، مشيرة إلى أنهم حاصلون على درجة الماجستير.

وأشارت الأم إلى أن زوجها توفى وهى فى سن الـ23 عاما، وكان ابنها الأكبر 5 أعوام، متابعة: "زوجى كان يعمل مدير عام مساجد الأوقاف وكان معاشه 160 جنبها".

 

الأم المثالية ببنى سويف (1)
الأم المثالية ببنى سويف (1)

 

الأم المثالية ببنى سويف (2)
الأم المثالية ببنى سويف (2)

 


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