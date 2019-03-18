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الأم المثالية عن القليوبية: توفى زوجى بعد رحلة كفاح مع سرطان الرئة

الإثنين، 18 مارس 2019 01:29 م
الأم المثالية عن القليوبية: توفى زوجى بعد رحلة كفاح مع سرطان الرئة عصمت مهدي محمد خفاجى الأم المثالية على محافظة القليوبية
كتب محمود راغب - أسامة طلعت - تصوير كريم عبد العزيز
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"أنا أرملة منذ 28 سنة، توفى زوجى بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، تاركا لى ابنتين إحداهما 4 سنوات والأخرى 3 سنوات ".. بهذه العبارة بدأت عصمت مهدى خفاجى الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية حديثها.
 
وتابعت عصمت قصتها التى أهلتها للحصول على لقب الأم المثالية على مستوي محافظة القليوبية: "عندى 59 سنة وتخرجت من كلية التجارة وأعمل مشرفة بحضانة وعندى ابنتين، الأولى حاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق، والثانية حاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية".
 
وأضافت عصمت أنها عانت منذ الطفولة فهي نشأت يتيمة الأب وكان عمرها 3 شهور وقتها وتحملت المسئولية مع والدتها منذ الصغر إلى أن تزوجت ورزقت بطفلتين ومرض زوجها لتبدأ معه رحلة العلاج من عملية استئصال جانب من الرئة ورحلة العلاج الكيميائى حتى توفى تاركاً الابنة الأولى 4 سنوات، والثانية 3 سنوات، قائلة:"رفضت الزواج مرة أخرى وعكفت على تربية بناتى ورعايتهم، واهتميت بتعليمهم".
 
يذكر أن  وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت فى مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباش نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
 
 
 

 

 


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