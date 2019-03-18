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الأم المثالية على الإسماعيلية: توفى زوجى منذ 16 عاما ولدى 3 أولاد و6 أحفاد

الإثنين، 18 مارس 2019 01:28 م
الأم المثالية على الإسماعيلية: توفى زوجى منذ 16 عاما ولدى 3 أولاد و6 أحفاد الأم المثالية بالإسماعيلية مع أبنائها
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قالت الحاجة حنان حسن مسلم حسن، الفائزة بالأم المثالية على مستوى محافظة الإسماعيلية، أنها علمت بفتح باب التقديم للأم المثالية من خلال أحدى صديقاتها، مشيرًا إلى أن فوزها بالأم المثالية على مستوى المحافظة هو أكبر تكريم لها على عطائها مع أولادها وأحفادها.
 
 
وأضافت الأم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، والدموع فى عينيها: "لم أعلم فوزى بالأم المثالية إلا من خلال اتصال "اليوم السابع" بها"، مؤكدة أنها تحلم بتكريم الرئيس السيسى لها، مشيرة إلى أن زوجها توفى عام 2003، وكان يعمل موجه قسم بالتربية والتعليم، بينما هى تعمل مدرسة فى مدرسة محمد فريد الابتدائية عزبة أبو عطوة التابعة لقرية نفيشة بالإسماعيلية وبلغت 56 عامًا، ولديها ولدين وبنت، الأكبر محمد دكتور فى كلية زراعة بالإسماعيلية 35 عامًا، وأحمد ليسانس تربية ويعمل مدرس 33 عامًا، وأمانى مدرسة 31 عامًا، ولديها 6 أحفاد.
 
 
كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت منذ قليل عن أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.
 

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