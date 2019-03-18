الأم المثالية بشمال سيناء.. حملت رسالة تربية الأبناء بعد وفاة زوجها بالسرطان

شمال سيناء - محمد حسين

روت أميرة هليل الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة شمال سيناء كواليس معاناتها فى تربية اثنين من أبنائها.

وقالت أميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها حاليا على المعاش بعد عملها وكيلا لمدرسة العريش الإعدادية بنين، مضيفة أنها سطرت قصة كفاحها مبكرا، منذ تم اكتشاف مرض زوجها بالسرطان، وهو حمدان البراواى وكان يعمل ممرضا بمستشفى العريش العام.

وأضافت، أنها رزقت باثنين من الأبناء وهما، أروى حاصلة على مؤهل جامعى وحاليا متزوجة، ومحمد فى المرحلة الثالثة بالمعهد الهندسى بالعريش.

وأشارت إلى أنها فى عام 2000 توفى زوجها لمرضه بالسرطان، وحملت المسئولية والمعاناة فى تربية الأبناء، وحرصت على حصولهم على مؤهل تعليمى مناسب وبإمكانيات بسيطة لا تتعدى مرتبها الحكومى ومعاش زوجها .

وأوضحت أنها كانت تبكى وحيدة وهى تقوم بخدمة أبنائها عندما تشعر بغياب زوجها، ولكن إيمانها برسالتها كأم يعزز قوتها، مؤكدة أنها سعيدة بحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى شمال سيناء .