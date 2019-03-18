الأم المثالية بسوهاج: "خلوا بالكم من ولادكم لأنهم استثماركم الحقيقى بالحياة"

سوهاج محمود مقبول

"خلوا بالكم من ولادكم.. لأنهم استثماركم الحقيقى فى الحياة".. بهذه الكلمات بدأت نجاة موسى على أحمد الأم المثالية بمحافظة سوهاج حديثها لـ"اليوم السابع"، موضحة أنها فخورة كل الفخر بحصولها على هذا اللقب، لأنه يكلل سنوات التعب التى عاشتها بعد وفاة زوجها.

وقالت الأم المثالية: "أهدى نجاحى هذا لروح زوجى ولأشقائى الذين وقفوا بجوارى وساندونى وإلى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الذى قام بترشيحى فهو دائما الدعم للمرأة السوهاجية فى كل المجالات وفى كل الأنشطة".

وأكدت الأم المثالية بسوهاج: "أننى على مدار 20 سنة كنت أقوم بدور الأم والأب فى وقت واحد بعد وفاة زوجى عن عمر يناهز الـ 37 عاما وكان عمرى وقتها 34 عاما أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية للعمل، إلا أنه لم يستمر أكثر من 3 أشهر فقط والمبالغ المالية التى تم صرفها لنا حينها كلها ذهبت لشحن الجثمان من السعودية إلى مصر وبعدها كنت موظفة بمركز معلومات المحافظة صباحا وكنت أعمل بالفترة المسائية كمدربة من أجل الإنفاق على أولادى وهم، سمر مهندسة كهرباء ومتزوجة، وسالى حاصلة على ليسانس آداب صحافة، وتعمل بالعلاقات العامة بمستشفى مصر الدولى، ويسرى طالبة بكلية الطب الفرقة الثالثة جامعة سوهاج".

يذكر أن قصة كفاح الأم المثالية بدأت منذ وفاة زوجها الطبيب البيطرى إثر حادث بالسعودية تاركا الأم وثلاث بنات، الابنة الأولى 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى، والثانية 5 سنوات، والثالثة 10 شهور ومرتب قدره 400 جنيه ومعاش الزوج 200 جنيه.

وتعرضت الأم للكثير من المشاكل العائلية بسبب العادات والتقاليد، حيث رفضت الزواج من شقيق زوجها مما تسبب ذلك في قطع علاقتهم بها لمدة 3 سنوات اضطرت الأم للعمل بعد الظهر مدربة للمحاسبة والتنمية البشرية لتغطية العجز في نفقات المعيشة ومصروفات الدراسة.