الأم المثالية بالقليوبية.. أرملة منذ 28 عاما ورفضت الزواج لتربية بناتها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت وزارة التضامن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، حيث جاء من بينهن عصمت مهدي محمد خفاجي 59 عاما، من مدينة القناطر الخيرية، أرملة منذ 28 عاما وحاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل مشرفة بحضانة.

عاشت الأم حياة قاسية، حيث كان أخوها الأكبر يكره المسئولية ولا يجود إلا بالقليل من الالتزامات البسيطة لها ولوالدتها، وتزوجت الأم ورزقها الله بطفلتها الأولى، وأثناء حملها بطفلتها الثانية اكتشف الزوج مرضه، حيث كان يعانى من (سرطان الرئة) وبدأت رحلة العلاج فقاموا بعملية استئصال جانب من الرئة وبعدها بدأت رحلة العلاج الكيميائى.

وبعد صراع مع المرض توفى الزوج تاركا الابنة الأولى 4 سنوات، والثانية 3 سنوات، ورفضت الأم الزواج مرة أخرى وعكفت على تربية بناتها ورعايتهم، واهتمت الأم بتعليم بناتها وحرصت على استكمال تعليمها وحصلت الأم على بكالوريوس تجارة.

وتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق وتزوجت، وتخرجت الابنة الثانية وحصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتزوجت ولا تعمل، وما زال عطاء الأم مستمرا تجاه بناتها وأحفادها.

وقالت "عصمت"، الأولى على مستوى المحافظة للأم المثالية والسابعة على مستوى الجمهورية، إن إعلانها الأولى على مستوى محافظة القليوبية للأم المثالية هو تكليل لقصة الكفاح التى عاشتها برفقة بناتها، بعد وفاة زوجها منذ 28 عاما، مشيرة إلى أنها لم تتخيل قط أنها ستقف أمام الرئيس السيسي لتكريمها، موضحة: "دا حلم وكفاح 28 سنة ميكتبش على ورق".

وأضافت "عصمت" لـ "اليوم السابع"، أنه على الرغم من قصة الكفاح التى سجلتها وزارة التضامن إلا أنها لم تكف القصة التى عاشتها على الطبيعة، متابعة: "بس جميل جدا لما تحس إن حد حاسس بيك وبيقولك برافو، ودى دفعة كبيرة جدا من الرئيس والوزارة، وكل اللى بتمناه إن يكون الواحد أدى واجبه على أكمل وجه ومقصرتش".

وتابعت: "الرئيس أكد إنسانيته بمواقفه الكثيرة، وأنا أول ما سمعت اسمى ضمن الفائزين عيطت".