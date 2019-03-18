video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأم المثالية بالبحر الأحمر.. مطلقة منذ 20 عاما وعملت خياطة لتربى ابنتها

الإثنين، 18 مارس 2019 12:52 م
الأم المثالية بالبحر الأحمر.. مطلقة منذ 20 عاما وعملت خياطة لتربى ابنتها زينب عبد الكريم الأم المثالية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
قالت زينب عبد الكريم الأم المثالية علي مستوي محافظة البحر الأحمر، المقيمة بمدينة القصير، جنوب المحافظة، إنها تحملت وسهرت ليالى تعمل على ماكينة خياطة لتربى ابنتها الوحيدة بعد أن طلقها زوجها منذ أكثر من 20 عاما. 
 
وأضافت زينب عبد الكريم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها جيجى جمال حصلت علي بكالوريوس هندسة من جامعة الفيوم وتزوجت ولديها أولاد.
 
وأوضحت، أن زوجها طلقها وابنتها فى سن الثامنة، وتحملت تربيتها من خلال عملها خياطة في المنزل لتربيتها حتي حصلت علي بكالوريوس هندسة. 
 
وتابعت: أنها لم تتعلم وكانت مصرة أن تأخذ ابنتها حقها من التعليم ولا تبخل عليها في شىء، مؤكدة أنها الآن تقوم بتدريب السيدات والفتيات علي الخياطة مقابل أجر رمزى، وتمنت أن يرزقها الله بحج بيته الحرام.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

القصير

الام المثالية




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة