الأم المثالية بالبحر الأحمر.. مطلقة منذ 20 عاما وعملت خياطة لتربى ابنتها

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت زينب عبد الكريم الأم المثالية علي مستوي محافظة البحر الأحمر، المقيمة بمدينة القصير، جنوب المحافظة، إنها تحملت وسهرت ليالى تعمل على ماكينة خياطة لتربى ابنتها الوحيدة بعد أن طلقها زوجها منذ أكثر من 20 عاما.

وأضافت زينب عبد الكريم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها جيجى جمال حصلت علي بكالوريوس هندسة من جامعة الفيوم وتزوجت ولديها أولاد.

وأوضحت، أن زوجها طلقها وابنتها فى سن الثامنة، وتحملت تربيتها من خلال عملها خياطة في المنزل لتربيتها حتي حصلت علي بكالوريوس هندسة.

وتابعت: أنها لم تتعلم وكانت مصرة أن تأخذ ابنتها حقها من التعليم ولا تبخل عليها في شىء، مؤكدة أنها الآن تقوم بتدريب السيدات والفتيات علي الخياطة مقابل أجر رمزى، وتمنت أن يرزقها الله بحج بيته الحرام.