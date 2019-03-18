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الأم المثالية بالإسكندرية : زوجى رشحنى للجائزة وواجهت التحديات متسلحة بالإيمان

الإثنين، 18 مارس 2019 07:12 م
الأم المثالية بالإسكندرية : زوجى رشحنى للجائزة وواجهت التحديات متسلحة بالإيمان حنان عبد السلام محمد مصطفى الفائزة بجائزة الأم المثالية
الإسكندرية- جاكلين منير
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قالت حنان عبد السلام محمد مصطفى ، الفائزة بجائزة الأم المثالية عن محافظة الإسكندرية ، أن زوجها هو من قام بالتقدم بأرواق ترشحها الى المجلس القومى للمرأة للحصول على جائزة الأم المثالية ، تكريما لها على ما قامت به من تحمل معاناة تربية أبنائها خاصة مع إصابة إبنها الأول بالقصور الذهنى.

وأضافت حنان عبد السلام مصطفى ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، فوجئت بخبر فوزى بالجائزة ، وكنت سعيدة بهذا التكريم ، مشيرة الى أن  نظرات الناس لها بالشفقة عليها وعلى ابنها الأول تعذبها وتشعرها بالقهر ، ومرت بلحظات يأس عديدة ، ولكنها واصلت الطريق ، وواجهت كافة التحديات متسلحة بإيمانى بالله وبعزيمة وإصرار على مواجهة الأمر ، مشيرة الى أن ابنها يبلغ  من العمر 30 عاما الآن .

وأشارت الى أن قصتها بدأت مع مرض إبنها بالاصابة بشلل دماغى أدى  إلى قصور ذهني واثر أيضا على الحركة والكلام، وقمت بعرضه على العديد من الأطباء ،وعندما وصل الى العام السادس ،التحق بمدارس خاصة حتى حصل على دبلوم مهني ، والآن يعمل بأحد المستشفيات بالتعين بنسبة لـ 5%.

وحول باقى أبنائها قالت السيدة حنان عبد السلام  :" كنت أقوم برعايتهم أيضا وحصل  إبنى الثانى على بكالوريوس تربية رياضية ، والثالث يدرس حاليا بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق ، وبالرغم من إصابة الأم بأمراض مزمنة ، مثل الغدة الدرقية وهشاشة العظام ، إلا إنها تقوم برعاية أولادها .

يذكر أن حنان مصطفى ، الأم المثالية عن محافظة الاسكندرية ، تبلغ من العمر 56  سنة وحاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع ،  ودبلومة عامة في العلوم الاجتماعية و تشغل وظيفة كبير أخصائيين بمنطقة العامرية الطبية وهى متزوجة منذ 32 عاما.

 

 

 

 


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