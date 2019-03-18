وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين بحثا أيضا، خلال اللقاء، التطورات الإقليمية الراهنة، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، والتعاون الأردني الأمريكي بهذا الخصوص.

وحول عملية السلام، أكد العاهل الأردني ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.