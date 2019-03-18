اعترافات"مهند ومحمد": تاجرنا فى الحشيش والأستروكس

كتب أحمد الجعفرى

اعترف "مهند" و"محمد" المتهمان بالاتجار فى المواد المخدرة ، وتوزيعها فى بولاق الدكرور والمناطق المجاورة لها، بقصد التربح السريع، كما أنهما خصصا رقم هاتف محمول للتواصل مع عملائهما، لتوسيع نشاطهما وتجارتهما مؤكدين على أنهما تخصصا فى بيع مخدرى "الحشيش" و"الاستروكس".

كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكن من القبض على صاحب محل وموظف لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 4 كيلو من مخدر الحشيش، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق، التى أمرت بحبسهما أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى.