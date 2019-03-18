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استخراج جثة "غريق لوران" فى الإسكندرية

الإثنين، 18 مارس 2019 11:51 ص
استخراج جثة "غريق لوران" فى الإسكندرية جانب من عمليات البحث
الإسكندرية أسماء على بدر
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تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بنجاح قوات الإنقاذ النهرى فى استخراج جثة "غريق لوران"، وذلك بعد أعمال بحث شارك فيها غطاسين متطوعين، استغرقت أكثر من 24 ساعة.
 
كان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا، يفيد سقوط شخص في مياه البحر بجوار كافيه "4x4" بشاطئ لوران وتوفى.
 
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل أول، وقوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث.
 
وتبين من الفحص، أنه أثناء وقوف "محمد خالد شحاته السيد البربرى" 21 عاما، طالب، مقيم بعزبة محسن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، أعلى صخرة بشاطئ لوران لالتقاط صورة، اختل توازنه، وسقط فى مياه البحر.
 
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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