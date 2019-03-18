video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

الإثنين، 18 مارس 2019 11:11 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات بورصة الكويت
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحا 23.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5374.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا  21.970 نقطة ليصل إلى مستوى 5693.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.63% رابحا 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4771.61 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 170.8 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار كويتى عبر 4717 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%.
 
وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تلاه السورية بنسبة 7.44%، ثم التعمير بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم آن بنسبة 7.36%، ثم المعدات بنسبة 7.06%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والعقارات

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة