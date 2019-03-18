ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

كتب- هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحا 23.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5374.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا 21.970 نقطة ليصل إلى مستوى 5693.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.63% رابحا 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4771.61 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 170.8 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار كويتى عبر 4717 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تلاه السورية بنسبة 7.44%، ثم التعمير بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم آن بنسبة 7.36%، ثم المعدات بنسبة 7.06%.