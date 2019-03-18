ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعات 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحا 22.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5372.87 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحا 15 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% رابحا 37.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.84 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 214.1 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتى عبر 6275 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.33%، تليه السورية بنسبة 6.98%، ثم أسمنت أبيض بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "المعدات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.37% ثم الديره بنسبة 5.56%، ثم آبار بنسبة 5%.