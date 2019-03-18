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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداى" فى زيمبابوى لـ 89 قتيلا

الإثنين، 18 مارس 2019 11:49 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداى" فى زيمبابوى لـ 89 قتيلا إعصار ـ صورة أرشيفية
هرارى(أ ش أ)
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ارتفع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداى" الذى ضرب مناطق جنوب شرق زيمبابوى مؤخرا إلى 89 قتيلا، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإعلام الزيمبابوية.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين أن الإعصار "إيداي" تسبب فى وقوع فيضانات، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتدمير المحاصيل الزراعية فى المناطق التى ضربها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، خاصة بعد أن توقعت خدمات الأرصاد الجوية فى زيمبابوى هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى 15 مارس الجارى مقتل 120 شخصا فى موزمبيق ومالاوي؛ بسبب الإعصار ذاته الذى تسبب أيضا فى إلحاق الضرر بأكثر من مليون شخص.

 


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