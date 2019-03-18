ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.63% رابحا عدد 41.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2619.82 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 137 مليون سهم محققة ما قيمته 355 مليون درهم من خلال تنفيذ 3373 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.46%، ثم شركة دبى للاستثمار بنسبة 4.35%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.81%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.56%.