ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 أسهم قيادية

كتب- هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بنسبة 0.22% رابحا عدد 3.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1412.97 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.8 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 8.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.68% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.5% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.47%، ومصرف السلام-البحرين بنسبة 1.04%.