video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 أسهم قيادية

الإثنين، 18 مارس 2019 11:06 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 أسهم قيادية بورصة عربية- أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بنسبة 0.22% رابحا عدد 3.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1412.97 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.8 مليون دينار  بحرينى.
 
 
وقاد الارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 8.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.68% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
 
 
فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.5% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.47%، ومصرف السلام-البحرين بنسبة 1.04%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات والبنوك

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والخدمات

أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين




لا تفوتك
إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

إلى أمى التى لا أعرفها "بنتك كبرت وبقى عندها عيال نفسهم يشوفوكى".. هبة تبحث عن أمها بعد 25 عاما وتوجه رسالة عبر اليوم السابع: "يمكن متعرفيش شكلى بس متأكدة إن الدم بيحن".. وتؤكد: "أنا مش عاوزه غير حضن واحد منك"

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

"مسك الختام".. الرئيس يكرم المبدعين بملتقى الشباب العربى الأفريقى.. السيسي: اجعلوا الحوار دستوركم والإنسانية شريعتكم وحافظوا على بلادكم.. ويطلق مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.. و100 مليون صحة للمقيمين

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

هل حلت بركات جوزيه على لاسارتي في برج العرب؟..فيديو

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

محمد رمضان يحتفل برقم جديد لكليب أنا مافيا.. اعرف التفاصيل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة