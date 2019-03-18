ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 أسهم قيادية

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% رابحا عدد 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1413.32 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 2 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 8.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.68% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.02% مدفوعة بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%.