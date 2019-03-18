ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.05% رابحا عدد 89.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8653.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسرا 3.78% ليغلق عند مستوى 3681.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 159.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 133 شركة، فيما تراجعت 45 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.93%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%.