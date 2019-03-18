إقاله مدير الإشغالات فى حى بولاق الدكرور ونقل عدد من الموظفين

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإنهاء تكليف صابر على أحمد كشك، من العمل مديرا لإدارة الإشغالات بحى بولاق الدكرور وندبه للعمل بحى العجوزة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار تجديد الدماء للعاملين بإدارات الإشغالات والتنظيم بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة لرفع مستوى الأداء.

كما أصدر المحافظ قراراً بإنهاء ندب خالد جلال يوسف، من العمل بحى بولاق الدكرور وعودته لجهة عمله الأصلية بمدينة الجيزة إضافة إلى ندب أحمد كمال الدين من العمل بحى بولاق الدكرور إلى العمل بحى الهرم.