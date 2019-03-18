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الإثنين، 18 مارس 2019 05:10 م
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إغلاق محطات أنفاق وحافلات فى تورونتو بكندا بسبب عبوة مثيرة للشبهات

الإثنين، 18 مارس 2019 04:37 م
إغلاق محطات أنفاق وحافلات فى تورونتو بكندا بسبب عبوة مثيرة للشبهات قطار-صورة ارشيفية
أ ش أ
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تعطلت خدمات النقل في محطات قطار الأنفاق والحافلات في مدينة تورونتو الكندية اليوم،الاثنين، بسبب عبوة مثيرة للشبهات في إحدى محطات الحافلات، فيما تستمر قوات الشرطة في فحص هذه العبوة.

 

وقد تلقت الشرطة اتصالات بشأن وجود عبوة مثيرة للشبهات في محطة "برودفيو" للحافلات في الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، حيث وصلت وحدة متخصصة إلى مكان العبوة للتحقيق في الاتصال.

 

وأعلنت هيئة النقل العام في تورونتو وقف الخدمة بين محطتي "وود باين" و"سانت جورج"، كما أن الركاب لا يمكنهم الوصول إلى محطة "برود فيو"، حيث تتقاطع طرق قطارات الأنفاق مع محطات الحافلات، طبقًا للمتحدث باسم الهيئة هايلي والدمان.

 

ودفعت الهيئة بحافلات لمساعدة المواطنين في الوصول إلى أعمالهم بعد وقف الخدمات في هذه المناطق.

 


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