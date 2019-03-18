الرئيسية أخبار عالمية إطلاق نار فى عدة مواقع بمدينة أوتريخت الهولندية الإثنين، 18 مارس 2019 02:34 م الشرطة الهولندية رويترز إضافة تعليق قال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب إن عدة مواقع فى أوتريخت شهدت إطلاق نار، والمسلح ما زال طليقا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بث مباشر من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية سقوط قتيل فى حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية الشرطة الهولندية هولندا أوتريخت أخبار العالم أخبار العالم الآن رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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